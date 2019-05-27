В Петербурге серфингист попал под «Метеор»: Тело экстремала не нашли

СЕГОДНЯ 18:10 2019-05-27T18:10:54+03:00

Серфер попал под "Метеор" у Васильевского острова в Петербурге Фото: Антон ПИКУС

Трагедия произошла недалеко от «Газпром Арены» в акватории Финского залива

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Днем 27 мая 2019 в Петербурге произошла трагедия. Между Васильевским и Крестовским островами в акватории Финского залива, рядом с ЗСД, серфингист попал под движущийся катер «Метеор». Тело экстремала до сих пор не нашли, однако по предварительным данным, от полученных травм он скончался.

Инцидент произошел в районе дома 37 по Морской набережной. Рядом были обнаружены обломки доски для серфа. Тело самого спортсмена пропало, его ищут в Финском заливе. Также на месте работают следователи.

- Проводится доследственная проверка по факту смертельного травмирования мужчины катером «Метеор» в Финском заливе, - сообщила пресс-служба Северо-Западного СУ на транспорте СК России.

Сейчас проводятся проверочные и оперативные мероприятия, которые должны разъяснить ситуацию и дать понять, почему произошла трагедия. После будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU