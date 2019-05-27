2019-05-27T18:32:36+03:00
Происшествия

В детском саду Петербурга загорелась проводка

Дети во время пожара были на прогулке [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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В Выборгском районе в детском саду загорелась проводкаВ Выборгском районе в детском саду загорелась проводкаФото: СОЦСЕТИ
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Пожар произошел в детском саду в Выборгском районе Петербурга. Возгорание произошло около половины четвертого в понедельник, 27 мая. Благо, малыши в этот момент были на прогулке, поэтому никто из детей не пострадал. Причиной возгорания стала неисправная проводка.

- Все уже потушили, люди без паники! Пострадавших нет, замкнула проводка в помещении, - рассказали очевидцы.

На видео, опубликованном в сети видно, как выбивают стекло на втором этаже. Со слов свидетелей, это делали для свободного отвода задымления.

В Петербурге на улице Орбели загорелся детский сад .

- Мимо шла, все окна открыты, внутри черно, как будто пол сада сгорело, - описала ситуацию еще одна петербурженка.

По данным МЧС, пожар начался в доме 8 по улице Орбели. В пятиэтажном здании в комнате в 30 квадратных метров горела обстановка. Огонь охватил около 10 квадратных метров. Пожар быстро потушили. Сейчас проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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