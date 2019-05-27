2019-05-27T18:50:36+03:00
Происшествия

Полиция устроила погоню за байкером по центру Петербурга

Гонщика поймали на пересечении Невского проспекта и канала Грибоедова
Лилия КОЗЛОВА
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Байкер устроил гонку от полиции по центру ПетербургаБайкер устроил гонку от полиции по центру ПетербургаФото: Артем КИЛЬКИН
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Накануне в воскресение, 26 мая, когда Петербург праздновал День города, местный байкер решил погонять по центру на мотоцикле. Сотрудники ДПС обратили внимание не гонщика около шести часов вечера. У мотоцикла «Сузуки» не было государственный регистрационных номеров.

- Сотрудники ДПС попытались остановить мотоциклиста в оживленной части города, на Дворцовом проезде. Однако тот проигнорировал требование. Тогда инспекторы устроили погоню. На неоднократные законные требования сотрудников ДПС об остановке мотоциклист не реагировал, увеличил скорость и попытался скрыться, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Мотоциклист петлял по дороге, создавая помехи другим водителям, и много раз нарушил ПДД. Через 4 минуты на пересечении Невского проспекта и набережной канала Грибоедова водитель был блокирован тремя экипажами ДПС ГИБДД.

Гонщиком-нарушителем оказался 46-летний мужчина. Мало того, что на мотоцикле не было номеров, так и у водителя не было прав на возжжение мототранспортом. Выяснилось, что мотоцикл на территории России вообще не был зарегистрирован. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.

Нарушителю выписали 15 протоколов: три за за выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, четыре протокола за проезд на запрещающий сигнал светофора, неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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