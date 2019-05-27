2019-05-27T20:50:23+03:00
Политика

Александр Беглов освободил от должности главу Комитета по природопользованию Петербурга

Игорь Григорьев сам написал заявление
Роман ЛЯЛИН
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Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов провел в Смольном очередные кадровые перестановки. На этот раз своей должности лишился Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Игорь Григорьев.

- Александр Беглов освободил от занимаемой должности Ингоря Григорьева с 27 мая 2019 года на основании личного заявления, - сообщают в администрации губернатора Петербурга.

О назначении нового главы комитета в Смольном не сообщают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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