Александр Беглов освободил от должности главу Комитета по природопользованию Петербурга
Игорь Григорьев сам написал заявление
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Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов провел в Смольном очередные кадровые перестановки. На этот раз своей должности лишился Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Игорь Григорьев.
- Александр Беглов освободил от занимаемой должности Ингоря Григорьева с 27 мая 2019 года на основании личного заявления, - сообщают в администрации губернатора Петербурга.
О назначении нового главы комитета в Смольном не сообщают.
ИСТОЧНИК KP.RU