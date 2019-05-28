2019-05-28T08:51:36+03:00
Общество

Погода на 28 мая в Петербурге: Облачно с прояснениями

Снова в Северной столице ожидаются кратковременные дожди
Лилия КОЗЛОВА
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28 мая в Петербурге пасмурно и дожди28 мая в Петербурге пасмурно и дождиФото: Олег ЗОЛОТО
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Конец мая в Петербурге выдался пасмурным и прохладным. Порой температура воздуха днем поднималась не выше 12 градусов. Утро вторника, 28 мая, петербуржцам могло показаться прохладным. Термометры показывают около 12 градусов. К обеду обещает распогодиться . Однако периодически капли дождя будут стучать по подоконникам и крышам города.

- Ночью и в конце дня местами пройдут кратковременные дожди. Ночью дул слабый теплый ветер с юга, днем он усилится. Температура воздуха поднимется до плюс 18-20 градусов, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Серое небо с периодическими прояснениями, по все видимости, надолго зависло над Петербургом. До конца мая ожидается пасмурная погода. В ночь на среду, 29 мая, городские синоптики ждут ливни, где-то пробарабанит град. Утром и днем по Северной столице будут гулять грозы и завывать сильный ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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