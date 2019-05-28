Утренний самолет из Петербурга в Турцию не смог вылететь из-за поломки

СЕГОДНЯ 09:14 2019-05-28T09:14:38+03:00

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Утром во вторник, 28 мая 2019 года, собравшиеся в отпуск в Турцию петербуржцы столкнулись с проблемой. Самолет российской авиакомпании «Azur Air» не смог вылететь из аэропорта Пулково. Сегодня Boeing 767 в 6:10 должен был вылететь рейсом ZF 7891 в Анталью, однако пассажиров не пустили на борт и отправили в залы ожидания.

- Рейс ZF 7891 Санкт-Петербург -Анталья задержан по технической причине, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе петербургской воздушной гавани.

Также в Пулково уточнили, что задержка может продлиться до пяти часов. По нынешним расчетам, время вылета рейса назначено на 11:30.

Проблема с самолетом обнаружилась перед полетом, когда техники стали проводить осмотр. Оказалось, что на задней стойке шасси лайнера есть надлом. Разумеется, самолет сразу же отстранили от полетов. Сейчас ожидается другое судно, которое перевезет пассажиров в Турцию.

ИСТОЧНИК KP.RU