2019-05-28T12:11:52+03:00
Происшествия

Работники петербургского такси угнали иномарку за 5 миллионов ради выкупа

Заработать на краже похитители хотели 500 тысяч рублей
Лилия КОЗЛОВА
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Сотрудники такси украли в Петербурге иномарку стоимостью 5 млн рублейСотрудники такси украли в Петербурге иномарку стоимостью 5 млн рублейФото: Олег ЗОЛОТО
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Двое сотрудников службы такси в Петербурге решили заработать на угоне автомобиля. Они похитили дорогостоящую иномарку стоимостью более пяти миллионов рублей и планировали потребовать за нее выкуп. Однако провернуть свой план петербуржцы не успели. Полиция нашла их быстрее, чем они связались с владельцем авто.

- Об угоне дорогой иномарки заявил ее владелец. Машину украли с территории Речного пассажирского порта, - рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по СЗФО.

Буквально за сутки полицейские разыскали автомобиль. Он находился в Невском районе Петербурга. Угнали его местные жители, 33 и 35 лет, оба работают в одной компании такси. Один диспетчером, второй механиком.

Сотрудники такси планировали потребовать выкуп за машину – 500 тысяч рублей. А после получения денег, вернуть автомобиль владельцу.

Сейчас по факту угона машины уже возбуждено уголовное дело. Похитителям грозит до 10 лет тюрьмы каждому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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