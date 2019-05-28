Работники петербургского такси угнали иномарку за 5 миллионов ради выкупа

СЕГОДНЯ 12:11 2019-05-28T12:11:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Двое сотрудников службы такси в Петербурге решили заработать на угоне автомобиля. Они похитили дорогостоящую иномарку стоимостью более пяти миллионов рублей и планировали потребовать за нее выкуп. Однако провернуть свой план петербуржцы не успели. Полиция нашла их быстрее, чем они связались с владельцем авто.

- Об угоне дорогой иномарки заявил ее владелец. Машину украли с территории Речного пассажирского порта, - рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по СЗФО.

Буквально за сутки полицейские разыскали автомобиль. Он находился в Невском районе Петербурга. Угнали его местные жители, 33 и 35 лет, оба работают в одной компании такси. Один диспетчером, второй механиком.

Сотрудники такси планировали потребовать выкуп за машину – 500 тысяч рублей. А после получения денег, вернуть автомобиль владельцу.

Сейчас по факту угона машины уже возбуждено уголовное дело. Похитителям грозит до 10 лет тюрьмы каждому.

ИСТОЧНИК KP.RU