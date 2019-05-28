Трое в масках напали на семью пенсионеров на севере Петербурга

СЕГОДНЯ 12:38 2019-05-28T12:38:38+03:00

Банда грабителей угрожали старикам ножом и обокрали их на миллион рублей

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Полиция Выборгского района Петербурга раскрыла преступление – ограбление пенсионеров, которое произошло еще 26 декабря 2018 года. Сотрудники правопорядка разыскали участников разбойного нападения – членов организованной группы, напавших на беззащитных стариков.

- Около 15:30 26 декабря прошлого года трое человек позвонили в дверной звонок квартиры дома 33 по улице Композиторов, где живут пенсионеры. Лица бандитов были закрыты масками, чтобы старики не смогли их опознать. Угрожая ножом 72-летней пенсионерке и ее 73-летнему мужу, грабители забрали имущество хозяев на общую сумму около одного миллиона рублей, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

После ограбления, старики обратились в полицию. По их заявлению возбудили уголовное дело. Сейчас двоих подозреваемых в нападении арестовали. Ими оказались члены организованной группы, 26 и 28 лет.

Полиция продолжает расследование и выясняет, есть ли еще на счету задержанных другие подобные преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU