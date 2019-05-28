2019-05-28T13:14:08+03:00
Общество

Более 5 тысяч семей Петербурга улучшат в 2019 году жилищные условия

Более 500 жилых помещений передадут из освобождаемого жилфонда
Лилия КОЗЛОВА
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Жилищные условия в Петербурге улучшат 5 тысяч семейЖилищные условия в Петербурге улучшат 5 тысяч семейФото: Артем КИЛЬКИН
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Более пяти тысяч нуждающихся семей Петербурга в 2019 году должны улучшить свои жилищные условия. На это направлена программа жилищного комитета Смольного. Власти города выделяют деньги из бюджета на покупку квартир, а также используют помещения из освобождаемого государственного жилищного фонда.

- Жилищным планом на 2019 год предусмотрено предоставление 5 019 жилых помещений, в том числе 293 квартиры и 250 комнат из освобождаемого государственного жилфонда для того, чтобы улучшить условия, в которых находятся около пяти тысяч семей-льготников, - рассказали в Смольном.

Сейчас более 500 помещений передадут из освобождаемого фонда. Все эти квартиры и комнаты, разумеется, требуют косметического ремонта. Только после работ они уже раздаются семьям.

В прошлом году с жилищного учета сняли более 15 тыс. семей, которые стояли в очереди на улучшение жилищных условий. Напомним, что в 2019 году из бюджета предусмотрено более 10 миллиардов рублей на реализацию плана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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