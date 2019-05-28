2019-05-28T13:46:56+03:00
Общество

Только пять пляжей в Петербурге пригодны для отдыха

Остальные не соответствуют санитарным требованиям
Лилия КОЗЛОВА
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Только пять пляжей в Петербурге соответствуют санитарным нормамТолько пять пляжей в Петербурге соответствуют санитарным нормамФото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербурге ситуация с качеством воды в акваториях продолжает ухудшаться. Мест, где горожане летом могут спокойно, не опасаясь ничего, отдыхать и купаться, практически не осталось. Об этом 28 мая рассказали на заседании профильной комиссии по экологической защите населения.

Пробы воды были взяты еще 12 мая, для того, чтобы до наступления тепла, когда петербуржцы отправятся на отдых, выяснить безопасные пляжи. Оказалось, что только пять соответствуют санитарным требованиям: Детский, Золотой, Ласковый, Комаровский и Дубковский пляжи. Все они находятся в Приморском и Курортном районах Петербурга.

- Сказать, что ситуация с качеством воды благополучная, — нельзя. Она только ухудшается, — отметила Ирина Горбатюк, эксперт отдела санитарного надзора управления федерального службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучии человека по Петербургу.

Надо отметить, что ни на один пляж в Петербурге не прошел санитарно-эпидемиологические требования. Это значит, что купаться в водоемах нельзя и там будут установлены запрещающие таблички.

ИСТОЧНИК KP.RU

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