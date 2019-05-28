2019-05-28T14:13:51+03:00
Общество

Рок-н-ролл под открытым небом: В Петербурге появилось второе уличное пианино

Инструмент для общего пользования находится на Петроградской стороне [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге появилось второе уличное пианино Фото: Скрин с видеоВ Петербурге появилось второе уличное пианино Фото: Скрин с видео
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Петербург – музыкальный город. Еще одно пианино под открытым небом появилось на Петроградской стороне. Уличным фортепьяно может воспользоваться каждый желающий, рядом с ним стоит специальный стул, а сам инструмент накрыт пленкой от дождя и грязи. Местный музыкант Михаил Прошин уже опробовал новое пианино, сыграв на нем «грустную» мелодия в стиле рок-н-ролл.

В Петербурге появилось второе уличное фортепьяно .

- Даже из самой тоскливой и заунывной темы можно сделать рок-н-ролл. Возможность «полабать» на родных улицах — это очень-очень круто, - добавил петербуржец, опубликовав видео в соцсети.

Уличное пианино стоит на углу Большого проспекта Петроградской стороны и улицы Полозова. Появилось оно там еще 24 мая.

Это уже второй музыкальный инструмент, который появляется в Петербурге и им может воспользоваться каждый. Первое фортепьяно поселилось на улице Блохина, тоже на Петроградке, еще в апреле. Его очень быстро полюбили петербуржцы и гости города, которые с удовольствием исполняли различные композиции на радость прохожих. Горожане надеются, что традиция с уличными инструментами продолжит жить и развиваться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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