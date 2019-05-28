2019-05-28T14:50:19+03:00
Происшествия

Эксгибиционист приставал к 13-летней девочке в Пушкине

Мужчина шокировал ребенка демонстрацией своих гениталий
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Под Петербургом эксгибиционист приставал к школьницеПод Петербургом эксгибиционист приставал к школьницеФото: Елена ВАХРУШЕВА
Изменить размер текста:

В городе Пушкин, что под Петербургом, поселился эксгибиционист. На любителя «посветить» своими гениталиями «нарвалась» 13-летняя местная жительница, когда гуляла по пустырю в минувшее воскресение, 26 мая.

- Около пяти часов дня 26 мая девочка гуляла по пустырю в Пушкине, и возле заброшенного дома 14 по Красносельскому шоссе к ней навстречу вышел неизвестный мужчина. На вид незнакомцу было 25 лет. Ширинка брюк у него была расстегнула, в руках он держал свой половой орган и удовлетворял себя на ходу. Увидев девочку, стал просить ее дотронуться до своих гениталий, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

Девочка сбежала и рассказала об эксгибиционисте близким. Сейчас мужчину разыскивает полиция. У него азиатская внешность, черные волосы, был одет в темную куртку с капюшоном, темные штаны, темно-синие кроссовки. Вполне возможно, что передвигается на велосипеде бело-оранжевого цвета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Набережные Дворцовую и Кутузова все-таки отремонтируют
160 часов исправительных работ получил житель Мурино, угрожавший врачам скорой
На создание комфортной среды в Петербурге выделят более 4 миллиардов рублей
Лже-целителя Ленобласти отправили в тюрьму за сексуальное насилие над юной пациенткой
В Ботаническом саду Петербурга расцвела Царица ночи
После обрушения лесов на автодроме «Игора» под Петербургом возбуждено уголовное дело
Рок-н-ролл под открытым небом: В Петербурге появилось второе уличное пианино
Только пять пляжей в Петербурге пригодны для отдыха
Более 5 тысяч семей Петербурга улучшат в 2019 году жилищные условия
Князь Монако дал старт автопробегу «Ралли мира — 2019», который финиширует в Петербурге
Трое в масках напали на семью пенсионеров на севере Петербурга
Работники петербургского такси угнали иномарку за 5 миллионов ради выкупа
Труп младенца в полиэтиленовом пакете нашли в парке Петербурга
Утренний самолет из Петербурга в Турцию не смог вылететь из-за поломки
Погода на 28 мая в Петербурге: Облачно с прояснениями
УФАС Петербурга отменила закупки Петербургского метрополитена
Александр Беглов освободил от должности главу Комитета по природопользованию Петербурга
На аллее славы в Петербурге появились звезды артистов Алисы Фрейндлих и Олега Басилашвили
В Петербурге суд оставил под арестом директора театра кукол, обвиняемого во взятке в 1,2 млн
Полиция устроила погоню за байкером по центру Петербурга
В детском саду Петербурга загорелась проводка
В Петербурге серфингист попал под «Метеор»: Тело экстремала не нашли
Жена Боярского согласилась со словами мужа о предназначении женщины