Эксгибиционист приставал к 13-летней девочке в Пушкине

СЕГОДНЯ 14:50 2019-05-28T14:50:19+03:00

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В городе Пушкин, что под Петербургом, поселился эксгибиционист. На любителя «посветить» своими гениталиями «нарвалась» 13-летняя местная жительница, когда гуляла по пустырю в минувшее воскресение, 26 мая.

- Около пяти часов дня 26 мая девочка гуляла по пустырю в Пушкине, и возле заброшенного дома 14 по Красносельскому шоссе к ней навстречу вышел неизвестный мужчина. На вид незнакомцу было 25 лет. Ширинка брюк у него была расстегнула, в руках он держал свой половой орган и удовлетворял себя на ходу. Увидев девочку, стал просить ее дотронуться до своих гениталий, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

Девочка сбежала и рассказала об эксгибиционисте близким. Сейчас мужчину разыскивает полиция. У него азиатская внешность, черные волосы, был одет в темную куртку с капюшоном, темные штаны, темно-синие кроссовки. Вполне возможно, что передвигается на велосипеде бело-оранжевого цвета.

ИСТОЧНИК KP.RU