2019-05-28T17:41:14+03:00
Происшествия

После обрушения лесов на автодроме «Игора» под Петербургом возбуждено уголовное дело

В результате трагедии на стройплощадке пострадали семь человек [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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СК возбудил уголовное дело после ЧП на автодроме "Игора Драйв" под ПетербургомСК возбудил уголовное дело после ЧП на автодроме "Игора Драйв" под ПетербургомФото: Олег ЗОЛОТО
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Следственный отдел города Приозерска Ленинградской области во вторник, 28 мая 2019 года, возбудил уголовное дело после обрушения железобетонной конструкции на строящемся автодроме «Игора Драйв». После проверки правоохранители пришли к заключению, что трагедия, в которой серьезно пострадали семь человек, произошла из-за нарушения правил безопасности при проведении строительных работ.

Видео с обрушения на стройке гоночной трассы на курорте "Игора" под Петербургом.

- На объекте «Игора Драйв» строился каркас главной трибуны автодрома, вдоль которого были установлены строительные леса. В понедельник, 27 мая, произошло обрушение нависавшей над лесами железобетонного козырька, в результате чего пострадали рабочие, - сообщили в следственном комитете.

Инцидент произошел в обеденное время, в 12:25 27 мая. Часть рабочих в это время все еще оставались на объекте и заливали бетон. Из-за него-то конструкция и не выдержала. Вина тому еще, по словам рабочих, подпорки, прогнившие до основания.

У пострадавших сломаны руки, ноги, сильно травмированы головы. У одного сломаны ребра. Для госпитализации потребовался вертолет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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