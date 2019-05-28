После обрушения лесов на автодроме «Игора» под Петербургом возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 16:21 2019-05-28T17:41:14+03:00

СК возбудил уголовное дело после ЧП на автодроме "Игора Драйв" под Петербургом Фото: Олег ЗОЛОТО

В результате трагедии на стройплощадке пострадали семь человек [видео]

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Следственный отдел города Приозерска Ленинградской области во вторник, 28 мая 2019 года, возбудил уголовное дело после обрушения железобетонной конструкции на строящемся автодроме «Игора Драйв». После проверки правоохранители пришли к заключению, что трагедия, в которой серьезно пострадали семь человек, произошла из-за нарушения правил безопасности при проведении строительных работ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/711277" frameborder="0"></iframe> Видео с обрушения на стройке гоночной трассы на курорте "Игора" под Петербургом.

- На объекте «Игора Драйв» строился каркас главной трибуны автодрома, вдоль которого были установлены строительные леса. В понедельник, 27 мая, произошло обрушение нависавшей над лесами железобетонного козырька, в результате чего пострадали рабочие, - сообщили в следственном комитете.

Инцидент произошел в обеденное время, в 12:25 27 мая. Часть рабочих в это время все еще оставались на объекте и заливали бетон. Из-за него-то конструкция и не выдержала. Вина тому еще, по словам рабочих, подпорки, прогнившие до основания.

У пострадавших сломаны руки, ноги, сильно травмированы головы. У одного сломаны ребра. Для госпитализации потребовался вертолет.

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ИСТОЧНИК KP.RU