После обрушения лесов на автодроме «Игора» под Петербургом возбуждено уголовное дело
Следственный отдел города Приозерска Ленинградской области во вторник, 28 мая 2019 года, возбудил уголовное дело после обрушения железобетонной конструкции на строящемся автодроме «Игора Драйв». После проверки правоохранители пришли к заключению, что трагедия, в которой серьезно пострадали семь человек, произошла из-за нарушения правил безопасности при проведении строительных работ.
Видео с обрушения на стройке гоночной трассы на курорте "Игора" под Петербургом.
- На объекте «Игора Драйв» строился каркас главной трибуны автодрома, вдоль которого были установлены строительные леса. В понедельник, 27 мая, произошло обрушение нависавшей над лесами железобетонного козырька, в результате чего пострадали рабочие, - сообщили в следственном комитете.
Инцидент произошел в обеденное время, в 12:25 27 мая. Часть рабочих в это время все еще оставались на объекте и заливали бетон. Из-за него-то конструкция и не выдержала. Вина тому еще, по словам рабочих, подпорки, прогнившие до основания.
У пострадавших сломаны руки, ноги, сильно травмированы головы. У одного сломаны ребра. Для госпитализации потребовался вертолет.
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ИСТОЧНИК KP.RU