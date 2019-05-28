2019-05-28T16:34:15+03:00
Общество

В Ботаническом саду Петербурга расцвела Царица ночи

Редкий кактус цветет всего одну ночь [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге расцвела Царица ночиВ Петербурге расцвела Царица ночиФото: Олег ЗОЛОТО
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Героини сегодняшней ночи Петербурга – четыре бутона прекрасного кактуса под названием Царица ночи. Белоснежные цветы этого растения распускаются только на одну ночь, а после снова надолго засыпают. Увидеть это редкое событие можно лично, придя в Ботанический сад 28 мая.

- Цветок стоит того, чтобы прийти сегодня в сад. Царица ночи – это кактус рода Селеницереус с особенно крупными, размером с тарелку, цветами. Один цветок цветет всего одну ночь, - рассказали в Ботаническом саду.

Бутон кактуса цветет всего одну ночь Фото: Олег ЗОЛОТО

Бутон кактуса цветет всего одну ночьФото: Олег ЗОЛОТО

Считается, что увидев цветение Царицы ночи впервые, можно загадать желание, и оно обязательно сбудется. Сотрудники Ботанического сада шутят, что на них это уже, к сожалению, не действует.

Белые крупные цветы с желтым «жабо» отдаленно напоминают кувшинки. В связи с цветением, Сад продлевает работу до 23:00, с 19:00 в кассах будут продаваться билеты на вечерние экскурсии по тропическим оранжереям. Старт первой экскурсии в 19:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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