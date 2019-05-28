Лже-целителя Ленобласти отправили в тюрьму за сексуальное насилие над юной пациенткой

СЕГОДНЯ 16:55 2019-05-28T16:55:40+03:00

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В Ленинградской области во вторник, 28 мая 2019 года, вынесли приговор 61-летнему лже-целителю, который во время лечебного сеанса в ноябре 2017 года изнасиловал несовершеннолетнюю пациентку. Сначала «знахарь» долго скрывался, арестовали его спустя год в сентябре 2018 года. Теперь «врач» отправится в тюрьму на восемь лет.

- В ноябре 2017 года москвичка вместе со своей 16-летней дочерью приехали в поселок Ульяновка Тосненского района на прием к местному «знахарю» по рекомендации знакомых. Мужчина принял пациентку в гостевом доме. Во время «лечебного» массажа «лекарь» совершил насильственные действия сексуального характера, - сообщили в следственном комитете Ленобласти.

После того, как школьница и ее мать обратились в следственные органы, мужчина пропал и почти год скрывался. В конце сентября 2018 года его нашли на съемной квартире в Петербурге. Суд назначил лже-целителю наказание в виде заключения в тюрьме строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU