160 часов исправительных работ получил житель Мурино, угрожавший врачам скорой

СЕГОДНЯ 18:28 2019-05-28T18:28:35+03:00

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Пьяный дебош едва не закончился тюрьмой для жителя Мурино Всеволжского района Ленобласти. В ночь на 4 февраля 2019 года он вызвал для своей сожительницы, почувствовавшей себя плохо, бригаду скорой. Но когда врачи приехали к ним, произошло непредвиденное. Мужчина поругался с одним из медиков, схватил нож и аэрозольный баллончик и стал угрожать убийством. К счастью, никто не пострадал - фельдшер и медбрат успели убежать из квартиры дебошира, после чего обратились в полицию.

- Изначально подозреваемому инкриминировалось преступление в виде незаконного лишения свободы, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, однако впоследствии действия нападавшего следствие квалифицировало как угроза убийством, - пояснили в СУ СКР по Ленобласти. - В итоге он признан виновным и получил наказание в виде обязательных работ сроком на 160 часов.

Как отмечают следователи, мужчина полностью признал свою вину, активно сотрудничал со следствием.

ИСТОЧНИК KP.RU