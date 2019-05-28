Набережные Дворцовую и Кутузова все-таки отремонтируют

СЕГОДНЯ 18:41 2019-05-28T18:41:07+03:00

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В Санкт-Петербурге начался ремонт Дворцовой набережной и набережной Кутузова. Согласно информации Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), которая и выдала разрешение на размещение временного ограждения в этих местах, оаботы продлятся до 28 июля 2019 года. За это время планируется привести в нормативное состояние гранитные поверхности обеих набережных.

- Гранитные элементы на набережной Кутузова будут отремонтированы от Литейного моста до Прачечного моста, а на Дворцовой набережной - от Прачечного моста до Дворцового моста, - уточнили в пресс-службе ГАТИ.

Также сообщается, что с 24 мая по 31 июля 2019 года в Петербурге будут выполняться работы по очистке от донных отложений русла Муринского ручья. А с 21 мая по 1 сентября будет установлено временное ограждение для проведения работ по приспособлению под гостиницу объекта культурного наследия регионального значения «Дом А. Я. Шагина (Зыковых)» по адресу: наб. р. Фонтанки, д. 145 б, лит. А.

ИСТОЧНИК KP.RU