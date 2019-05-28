Толбухин маяк и дача Крючкова в Репино станут памятниками регионального значения

СЕГОДНЯ 19:29 2019-05-28T19:29:08+03:00

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В ближайшее время рабочая группа Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга рассмотрит государственные историко-культурные экспертизы шести объектов, которые станут памятниками регионального значения. Об этом сообщила пресс-служба КГИОП. Как только документ подпишет председатель КГИОП Сергей Макаров, новый статус получат: бывший сад усадьбы композитора Антона Рубинштейна на Знаменской в Петергофе, Толбухин маяк, Главное здание Государственного оптического института имени С.И. Вавилова, круглое и веерное депо Николаевской железной дороги, дом Трофимовых на Синопской набережной, 28 и дача И.С. Крючкова в Репино.

- На даче в Петергофе Антон Рубинштейн жил с 1874 года, здесь же скончался в 1894 году, - рассказали об усадьбе специалисты. - Сад является интересным примером дачного парка, на склоне Литоринового уступа сохранились старовозрастные дубы, вязы и клены. Включение сада в реестр в качестве регионального памятника может быть основанием для его возможного восстановления в будущем по сохранившимся иконографическим материалам.

Памятником регионального значения рабочая группа признала и Толбухин маяк в Финском заливе, который в этом году отмечает 300-летний юбилей. Автором первоначальной постройки был сам Петр I. В 1736 году Котлинский маяк был переименован в «Толбухин» в честь полковника Федота Толбухина, командовавшего полком, который в 1705 году разбил шведский десант, высадившийся на Котлинскую косу. До сих пор Толбухин маяк остается действующим и эксплуатируется Управлением навигации и океанографии Министерства обороны России.

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ИСТОЧНИК KP.RU