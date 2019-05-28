Чемпионат мира 2019 по рукопашному бою впервые пройдет в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 19:47 2019-05-28T19:47:23+03:00

Чемпионат мира по рукопашному бою состоится в Петербурге с 31 мая по 1 июня 2019 года. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Санкт-Петербург готовится к большому турниру - с 31 мая по 1 июня на «M-1 Арене» впервые пройдет чемпионат мира 2019 года по рукопашному бою. Как сообщили в Федерации, в юбилейном турнире примут участие более 200 спортсменов из 40 стран мира, в том числе: Европы, Азии, Африки, Южной и Северной Америки. Представлять Россию на соревнованиях будут действующие бойцы UFC - Азмат Мурзаканов и Роман Копылов. От Санкт-Петербурга за национальную сборную на ковер выйдут: Артур Раджабов, Марат Шахваледов и Юрий Жуков. Своих бойцов на ковер выведут тренера с мировым опытом: Альберт Кёпплин (Германия), Мишель Ван Райт (Нидерланды), Грег Гутман (США), Жозе Феликс Вильереал (Панама) и другие гуру рукопашного боя.

Поддержать спортсменов могут все желающие - вход на чемпиона мира 2019 по рукопашному бою свободный.

- За всю историю рукопашного боя подобные турниры проводились четыре раза, а в Петербурге чемпионат станет юбилейным - пройдет в пятый раз, - добавили в Общероссийской федерации рукопашного боя.

ИСТОЧНИК KP.RU