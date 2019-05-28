В 2022 году в Петербурге пройдет мужской ЧМ по волейболу

СЕГОДНЯ 19:59 2019-05-28T20:00:25+03:00

Петербург вошел в число городов, где в 2022 году пройдут матчи чемпионата мира по волейболу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

Сегодня стало известно, в каких городах России в 2022 году состоятся игры мужского чемпионата мира по волейболу. Согласно информации международной федерации волейбола, в список вошли восемь городов, но он не окончательный. - На основании инспекционных визитов утверждены следующие города: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск и Уфа, - сообщается на сайте ФИВБ. - О двух дальнейших городах-организаторах ФИВБ объявит позже.

Напомним, чемпионат мира по волейболу 2022 пройдет в России с 26 августа по 11 сентября. В нем примут участие 24 национальных сборных, представляющих все континентальные зоны ФИВБ.

По итогам однокруговых турниров в третий раунд («Финал Шести») выйдут победители этих групп плюс еще две команды, занявшие вторые места с лучшими дополнительными показателями. После третьего группового раунда лучшие сборные выйдут в полуфинал.

На решающей стадии чемпионата мира (10-11 сентября) состоятся полуфиналы (10 сентября), матч за третье место и финал (11 сентября 2022 года).

ИСТОЧНИК KP.RU