Станцию метро Невский проспект закрыли из-за бесхозного предмета

СЕГОДНЯ 20:20 2019-05-28T20:20:46+03:00

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В центре Санкт-Петербурга вечером 28 мая 2019 года произошел транспортный коллапс. Около 19.00 станцию метро Невский проспект закрыли в связи с обнаружением бесхозного предмета. На вызов тут же приехали взрывотехники, которые сейчас работают на месте. Как сообщает журналист "КП" - Петербург, оказавшийся в эпицентре событий, переход на станцию Гостиный двор также закрыли.

- Не сказать, что наблюдаю столпотворение, но в городе из-за закрытия двух центральных станций, действительно, пока напряженно, - рассказывает корреспондент "КП". - Поезда идут мимо, люди не могут уехать.

ИСТОЧНИК KP.RU