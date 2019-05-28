Платформы из цветов проедут по Невскому проспекту в День России

СЕГОДНЯ 21:14 2019-05-28T21:14:06+03:00

В День России в Санкт-Петербурге 12 июня 2019 года пройдет грандиозное цветочное шоу. Фото: Артем КИЛЬКИН

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День России 12 июня 2019 года в Санкт-Петербурге отметят ярким шествием по Невскому проспекту. На главной улице Северной столицы в этот день состоится Фестиваль цветов, кульминацией которого станет проезд шести специальных платформ с цветочными композициями.

Как сообщает «Петербургский Дневник», пока еще не решено, какие они будут в этом году. При этом известно, что к оформлению платформ привлечены не только российские, но иностранные флористы - специалисты из Эстонии, Нидерландов и других стран.

- Тянуть платформы по Невскому проспекту будут квадроциклы, - цитирует газета устроителя цветочного шоу в Петербурге Валерий Ткаченко. - А сопровождать - духовые оркестры, в числе которых военный оркестр Королевской гвардии Омана.

Шествие начнется в 14.00 на Садовой улице, а финиширует на Дворцовой площади у сцены, где в 18.00 состоится бал цветов и выступят артисты Мариинского и Большого театров, а также Венской оперы.

Программа Дня России 2019 в Санкт-Петербурге продлится до 21.00.

ИСТОЧНИК KP.RU