Погоня в центре Петербурга: Полиция задержала мотоциклиста, который за 4 минуты 15 раз нарушил ПДД

СЕГОДНЯ 21:34 2019-05-28T21:34:29+03:00

Позже выяснилось, что у водителя вовсе не было прав управления

Изменить размер текста: A A

Вечером 26 мая 2019 года в центре Санкт-Петербурга сотрудники ГИБДД вынуждены были устроить погоню за мотоциклом «Сузуки» без госномеров, который грубо нарушал ПДД. На неоднократные требования дорожных полицейских остановиться байкер не реагировал. Более того в какой-то момент он увеличил скорость и попытался скрыться. "Прижать" гонщика удалось на пересечении Невского проспекта и набережной канала Грибоедова - для этого понадобилась три экипажа ГИБДД.

Несмотря на то, что погоня длилась всего четыре минуты, водитель мотоцикла умудрился 15 раз нарушить правила дорожного движения. Как сообщили в Управлении ГИБДД по Петербургу, он в том числе трижды выехал на полосу встречного движения, четыре раза проехал на красный сигнал светофора, а еще один протокол об административном правонарушении ему в итоге выписали за неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

Удивительно, но за рулем транспортного средства оказался вовсе не какой-то беспечный молодой человек, а 46-летний мужчина без прав.

- Кроме того выяснилось, что мотоцикл на территории России вообще не зарегистрирован, - добавили в полиции. - Сейчас транспортное средство помещено на специализированную стоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU