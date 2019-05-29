2019-05-29T08:58:04+03:00
Общество

Погода на 29 мая в Петербурге: Дожди и грозы

Выходя из дома, не забудьте зонт
Лилия КОЗЛОВА
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Погода 29 мая 2019 года в Петербурге будет пасмурная и дождливаяПогода 29 мая 2019 года в Петербурге будет пасмурная и дождливаяФото: Артем КИЛЬКИН
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С самого утра 29 мая в Петербурге идет дождь. Капли, попадая в лужи, оставляли на поверхности плавающие пузырьки. Это верная примета того, что дождь затянется надолго. В течение дня он будет менять свою силу, напор, местами пройдут даже ливни. Поэтому, самое верное решение, выходя в среду из дома, взять зонт и обуть непромокаемую обувь.

- В среду, 29 мая, в Петербурге ожидается облачная, но все же иногда с прояснениями погода. Почти всю ночь лил дождь, он же продолжил идти утром и затянется на весь день. Местами усилится до ливня. В некоторых районах города пройдет гроза, - рассказали в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

При этом в Петербурге ожидается теплая погода. Днем температура поднимется до 18-20 градусов, к вечеру понизится до 12-14 градусов. Ночью похолодает до 7-9 градусов по Цельсия.

В целом, по тому, как стремительно началась весна и распустились листья на деревьях, можно надеяться, что погода летом 2019 года в Петербурге тоже будет солнечная и жаркие деньки не заставят себя ждать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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