2019-05-29T09:19:35+03:00
Общество

«Теплосеть» проведет гидравлические испытания в Кировском районе Петербурга

Проверка труб входит в план капитального ремонта
Лилия КОЗЛОВА
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В Кировском районе Петербурга 29 мая пройдут гидравлические испытанияВ Кировском районе Петербурга 29 мая пройдут гидравлические испытанияФото: Артем КИЛЬКИН
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Только недавно в Петербурге закончился отопительный сезон, «Теплосеть» занялась подготовкой к новому. С 21 мая 2019 года компания начала гидравлические испытания теплосети для того, чтобы обнаружить ненадежные участки трубопроводов, которые зимой могут стать причиной очередного прорыва, и вовремя провести ремонт. В среду, 29 мая, проверка пройдет в Кировском районе Северной столицы.

- Так, напор воды по трубам будет подаваться по теплосетям, проходящим по улицам: Дорога на Турухтанные острова, Кронштадтская, Зайцева, Маринеско, Краснопутиловская, Новостроек, Зины Портновой, Подводника Кузьмина, проспекты Трамвайный, Маршала Жукова, Стачек, Ветеранов, - сообщили в компании.

Во время испытаний, температура воды в трубах не превышает 40 градусов, поэтому в случае прорыва, опасности не представляет. Тем не менее, не стоит приближаться к месту вытекания воды, так как может провалиться грунт.

К настоящему моменту проверку прошли теплосети в Центральном, Адмиралтейском, Московском, Фрунзенском и Кировском районах Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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