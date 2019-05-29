На Тучковом переулке выросла зловонная куча мусора

СЕГОДНЯ 09:42 2019-05-29T09:42:33+03:00

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Петербург считается Культурной столицей России. Однако, порой, поведение местных жителей поражает своей халатностью. Почти в центре города на Тучковом переулке, что на Васильевском острове, выросла огромная зловонная куча мусора. «Прилегла» она аккуратненько рядом с мусорными баками. Обнаружили ее прохожие утром 29 мая.

- Чайки разносят мусор по всему кварталу. Центр города практически, - прокомментировали увиденное петербуржцы.

Действительно, голодные городские чайки, которых много живет на Васильевском острове, да и во всем Петербурге, кровожадно налетают на сваленные грудой мусорные мешки и с любопытством потрошат их.

Эта зловонная гора возле 11 дома на переулке заняла добрую часть тротуара. Людям приходится обходить вокруг. Сколько времени она здесь копилась, не известно. Выглядит так, словно все жители ближайших домов разом решили не пользоваться мусорными баками, а скидывать все на асфальт.

ИСТОЧНИК KP.RU