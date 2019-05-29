2019-05-29T10:03:02+03:00
Происшествия

Пьяный водитель после ДТП устроил дебош на востоке Петербурга

Мужчина только через 20 минут понял, что попал в аварию [видео]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Петербурге пьяный водитель 20 минут не понимал, что попал в ДТПВ Петербурге пьяный водитель 20 минут не понимал, что попал в ДТПФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Во вторник, 28 мая, на востоке Петербурга, в Красногвардейском районе произошло ДТП. Столкновение не очень сильное, у одной из машин разбита фара и помят спереди капот. Водители не пострадали, а один из них вообще даже не заметил аварии. Осознал мужчина, что он попал в ДТП только через 20 минут. И далеко не из-за шока.

- Сегодняшнее ДТП на Ириновском, дом 1, литер К. Водитель все пытался уехать, но что-то пошло не так, - иронично заметил очевидец.

Пьяный дебошир 20 минут не понимал, что попал в ДТП в Петербурге .

На видео, опубликованном в сети, видно, как мужчина в футболке поверх кофты с рукавами, размахивает аварийным знаком, как флагом и пинает что-то черное по дороге. При этом он шатается и мешает проехать другим машинам. Удивительно, как он в таком состоянии вообще мог вести авто.

- Треугольником машет, как с тонущего корабля, - шутят петербуржцы над мужчиной на видео.

На момент, когда было снято это видео, сотрудники ГИБДД еще не приехали на место. Но если они застали водителя в таком же состоянии, то еще года полтора он не сможет сесть за руль из-за лишения прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Микроавтобус перевернулся в Кировском районе и задел еще четыре машины
Ночью на Московском шоссе сгорели четыре грузовика
На Тучковом переулке выросла зловонная куча мусора
«Теплосеть» проведет гидравлические испытания в Кировском районе Петербурга
Погода на 29 мая в Петербурге: Дожди и грозы
Погоня в центре Петербурга: Полиция задержала мотоциклиста, который за 4 минуты 15 раз нарушил ПДД
Платформы из цветов проедут по Невскому проспекту в День России
Станцию метро Невский проспект закрыли из-за бесхозного предмета
В 2022 году в Петербурге пройдет мужской ЧМ по волейболу
Чемпионат мира 2019 по рукопашному бою впервые пройдет в Санкт-Петербурге
Толбухин маяк и дача Крючкова в Репино станут памятниками регионального значения
Набережные Дворцовую и Кутузова все-таки отремонтируют
160 часов исправительных работ получил житель Мурино, угрожавший врачам скорой
На создание комфортной среды в Петербурге выделят более 4 миллиардов рублей
Лже-целителя Ленобласти отправили в тюрьму за сексуальное насилие над юной пациенткой