Пьяный водитель после ДТП устроил дебош на востоке Петербурга

СЕГОДНЯ 10:03 2019-05-29T10:03:02+03:00

В Петербурге пьяный водитель 20 минут не понимал, что попал в ДТП Фото: СОЦСЕТИ

Мужчина только через 20 минут понял, что попал в аварию [видео]

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Во вторник, 28 мая, на востоке Петербурга, в Красногвардейском районе произошло ДТП. Столкновение не очень сильное, у одной из машин разбита фара и помят спереди капот. Водители не пострадали, а один из них вообще даже не заметил аварии. Осознал мужчина, что он попал в ДТП только через 20 минут. И далеко не из-за шока.

- Сегодняшнее ДТП на Ириновском, дом 1, литер К. Водитель все пытался уехать, но что-то пошло не так, - иронично заметил очевидец.

Пьяный дебошир 20 минут не понимал, что попал в ДТП в Петербурге .

На видео, опубликованном в сети, видно, как мужчина в футболке поверх кофты с рукавами, размахивает аварийным знаком, как флагом и пинает что-то черное по дороге. При этом он шатается и мешает проехать другим машинам. Удивительно, как он в таком состоянии вообще мог вести авто.

- Треугольником машет, как с тонущего корабля, - шутят петербуржцы над мужчиной на видео.

На момент, когда было снято это видео, сотрудники ГИБДД еще не приехали на место. Но если они застали водителя в таком же состоянии, то еще года полтора он не сможет сесть за руль из-за лишения прав.

ИСТОЧНИК KP.RU