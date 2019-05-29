2019-05-29T10:47:16+03:00
Происшествия

Ночью на Московском шоссе сгорели четыре грузовика

Все машины стояли на парковке на юге Петербурга
Лилия КОЗЛОВА
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В Московском районе Петербурга загорелись четыре фурыВ Московском районе Петербурга загорелись четыре фурыФото: Артем КИЛЬКИН
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Мощный ночной пожар уничтожил сразу четыре грузовика на юге Петербурга. В Московском районе около двух часов ночи 29 мая загорелись автомобили. Пожарные до рассвета боролись с огнем, спасая фуры. Однако они обгорели почти полностью.

- В 2:48 часов ночи на телефон экстренной службы поступило сообщение о пожаре. ЧП произошло возле дома 21, корпус 1 на Московском шоссе в одноименном районе, - сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга.

Прибывшие на место пожарные увидели, что на территории парковки горят четыре автомобиля марок «МАН», «Вольво» и два «Ивеко». Пламя раздулось большое и огонь охватил кабины грузовиков полностью.

Почти час спасатели боролись с огнем. К 3:54 часам ночи пожар был потушен. В результате у всех четырех грузовиков обгорели водительские кабины, а также отсеки двигателей. Пострадал ли груз в автомобилях, не сообщается. Людей на месте пожара не было, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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