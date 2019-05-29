2019-05-29T12:06:48+03:00
Происшествия

Микроавтобус перевернулся в Кировском районе и задел еще четыре машины

В дождливое петербургское утро произошла массовая авария [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге пять машин попали в авариюВ Петербурге пять машин попали в авариюФото: СОЦСЕТИ
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Страшная авария произошла утром 29 мая на улице Лени Голикова в Кировском районе Петербурга. Шел дождь, дорога была мокрая. Водитель черного микроавтобуса в какой-то момент потерял управление, стал скользить по дороге и перевернулся на бок. Летя «кубарем» автомобиль сильно задел еще четыре машины.

В Санкт-Петербурге на улице Лёни Голикова произошло ДТП.

- Микроавтобус летел больше 100 километров в час, поймал аквапланирование, после нескольких неудачных попыток исправить положение, ушел на встречную полосу и совершил столкновение, после чего перевернулся. Далее пилоту и пассажиру помогли вылезти и вызвали скорую неравнодушные проезжающие мимо водители, - рассказал очевидец.

От удара все автомобили разлетелись в разные стороны. Одна машина пострадала не сильно, две задело сильно. У них смяты капоты, по всей дороге валяются куски бамперов.

На месте дежурят врачи и спасатели. Благо, несмотря на мощную аварию, все живы. Трое получили травмы средней тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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