2019-05-29T11:51:28+03:00
Общество

Когда будут известны результаты ЕГЭ 2019 по математике в Петербурге

29 мая ЕГЭ 2019 по математике писали 25, 5 тысяч выпускников Северной столицы
Алена ЧИЧИГИНА
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Когда будут известны результаты ЕГЭ 2019 по математике в ПетербургеКогда будут известны результаты ЕГЭ 2019 по математике в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН
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Среда, 29 мая - важный день для всех выпускников страны. В эту дату они пишут первый обязательный экзамен, который жизненно необходим для поступления - ЕГЭ 2019 по математике. В Северной столице в этот день за парты сели 25, 5 тысяч ребят. Уточним, что в этот день сдавали как математику базового уровня, так и математику профильного уровня. Второй вариант необходим тем, кто планирует поступать в вузы на инженерные и технические специальности.

Напомним, три года назад экзамен по математике разделили на уровни. Теперь каждый ученик сам может выбирать, какой сложности ЕГЭ ему сдавать.

Главный вопрос, который волнует выпускников и их родителей - когда будут известны результаты ЕГЭ 2019 по математике в Петербурге?

Согласно данным портала ege.ru, день официального объявления результатов - 14 июня. У школьников будет еще пара дней для подачи апелляции, если они будут не согласны с оценками.

- Следующий обязательный экзамен состоится 3 июня, - сообщают в комитете образования правительства Санкт-Петербурга. - Школьники будут писать ЕГЭ 2019 по русскому языку.

Напомним, в понедельник, 27 мая, выпускники сдавали первый экзамен основного периода - ЕГЭ 2019 по литературе и географии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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