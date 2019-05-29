На ЗСД 1 июня 2019 года будет изменено движение транспорта

СЕГОДНЯ 11:47 2019-05-29T13:24:43+03:00

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В субботу, 1 июня 2019 года, в Санкт-Петербурге пройдет велопробег Фестиваль ЗСД. В связи с этим будут введены ограничения движения по Западному скоростному диаметру. Так, с 1 июня 14:30 до 01:00 2 июня заезд для транспорта с Богатырского пр. на ЗСД в южном направлении будет закрыт.

С 15:00 1 июня до 01:00 2 июня движение транспорта на участке от Богатырского пр. до наб. р. Екатерингофки в южном направлении будет прекращено.

Съезд с ЗСД при движении со стороны трассы Е-18 «Скандинавия» возможен только на КАД (Север) и Богатырский пр. В северном направлении движение будет осуществляться в обычном режиме.

Также 1 июня для движения транспорта будут закрыты следующие заезды на ЗСД в южном направлении:

- С 14:30 до 01:00 закрыт заезд на ЗСД с Богатырского проспекта в южном направлении,

- С 15:00 до 01:00 закрыт заезд на ЗСД с Васильевского острова в южном направлении.

- С 21:10 до 01:00 закрыт съезд с ЗСД на наб. р. Екатерингофки при движении с юга на север. Ближайший съезд на улично-дорожную сеть возможен только на наб. Макарова.

Изменения движения транспорта на ЗСД 1 июня 2019 года.

Для гостей мероприятия будет организована фестивальная зона, в которой пройдут лекции и мастер-классы от профессиональных спортсменов, концерты, а также развлечения для детей. Хедлайнером концерта станет джазовый музыкант, вокалист и трубач Вова Чё Морале.

ИСТОЧНИК KP.RU