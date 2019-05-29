2019-05-29T13:24:43+03:00
Общество

На ЗСД 1 июня 2019 года будет изменено движение транспорта

Ограничения введут временно в связи с проведением велопробега
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
Фестиваль ЗСД 2019 пройдет в Петербурге 1 июня.Фестиваль ЗСД 2019 пройдет в Петербурге 1 июня.
Изменить размер текста:

В субботу, 1 июня 2019 года, в Санкт-Петербурге пройдет велопробег Фестиваль ЗСД. В связи с этим будут введены ограничения движения по Западному скоростному диаметру. Так, с 1 июня 14:30 до 01:00 2 июня заезд для транспорта с Богатырского пр. на ЗСД в южном направлении будет закрыт.

С 15:00 1 июня до 01:00 2 июня движение транспорта на участке от Богатырского пр. до наб. р. Екатерингофки в южном направлении будет прекращено.

Съезд с ЗСД при движении со стороны трассы Е-18 «Скандинавия» возможен только на КАД (Север) и Богатырский пр. В северном направлении движение будет осуществляться в обычном режиме.

Также 1 июня для движения транспорта будут закрыты следующие заезды на ЗСД в южном направлении:

- С 14:30 до 01:00 закрыт заезд на ЗСД с Богатырского проспекта в южном направлении,

- С 15:00 до 01:00 закрыт заезд на ЗСД с Васильевского острова в южном направлении.

- С 21:10 до 01:00 закрыт съезд с ЗСД на наб. р. Екатерингофки при движении с юга на север. Ближайший съезд на улично-дорожную сеть возможен только на наб. Макарова.

Изменения движения транспорта на ЗСД 1 июня 2019 года.

Изменения движения транспорта на ЗСД 1 июня 2019 года.

Для гостей мероприятия будет организована фестивальная зона, в которой пройдут лекции и мастер-классы от профессиональных спортсменов, концерты, а также развлечения для детей. Хедлайнером концерта станет джазовый музыкант, вокалист и трубач Вова Чё Морале.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Груженный прицеп фуры перевернулся на проспекте Стачек
Дата выборов губернатора Петербурга 2019 года станет известна 31 мая
За изнасилование 9-летнего мальчика в Ленобласти рецидивист снова отправится в тюрьму
Михаил Боярский рассказал о будущем шлягере к новым «Гардемаринам»
Полиция поймала шайку карманников, воровавших у зазевавшихся туристов в Петербурге
Работа на лето: Где заработать школьникам в Петербурге на карманные расходы
Когда будут известны результаты ЕГЭ 2019 по математике в Петербурге
Микроавтобус перевернулся в Кировском районе и задел еще четыре машины
Ночью на Московском шоссе сгорели четыре грузовика
Пьяный водитель после ДТП устроил дебош на востоке Петербурга
На Тучковом переулке выросла зловонная куча мусора
«Теплосеть» проведет гидравлические испытания в Кировском районе Петербурга
Погода на 29 мая в Петербурге: Дожди и грозы
Погоня в центре Петербурга: Полиция задержала мотоциклиста, который за 4 минуты 15 раз нарушил ПДД
Платформы из цветов проедут по Невскому проспекту в День России
Станцию метро Невский проспект закрыли из-за бесхозного предмета
В 2022 году в Петербурге пройдет мужской ЧМ по волейболу
Чемпионат мира 2019 по рукопашному бою впервые пройдет в Санкт-Петербурге
Толбухин маяк и дача Крючкова в Репино станут памятниками регионального значения
Набережные Дворцовую и Кутузова все-таки отремонтируют
160 часов исправительных работ получил житель Мурино, угрожавший врачам скорой
На создание комфортной среды в Петербурге выделят более 4 миллиардов рублей
Лже-целителя Ленобласти отправили в тюрьму за сексуальное насилие над юной пациенткой