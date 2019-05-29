Работа на лето: Где заработать школьникам в Петербурге на карманные расходы

СЕГОДНЯ 12:28 2019-05-29T12:28:47+03:00

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Сегодня, 29 мая 2019 года, петербургские выпускники сдают ЕГЭ по математике. А у остальных школьников уже начались каникулы. Кто-то отправится на море, кто-то в деревню к бабушке. Ну, а предприимчивые подростки потратят летние месяцы на то, чтобы заработать денег и потратить их потом на новый компьютер, телефон или любые другие приятные вещи. Но где же найти работу для подростка от 14 лет в Петербурге?

- За последний год в Петербурге на три процента увеличилось количество вакансий для подростков старше 14 лет. Больше всего работу школьникам предлагают компании из отраслей IT и интернета. Таких вакансий на рынке от общего числа около 22 процентов. На втором месте – 11 процентов – розничная торговля. Продавцы-консультанты, работники складских помещений при магазинах. И восемь процентов вакансий в финансовом секторе, - говорится в исследовании сервиса по поиску работы и сотрудников HeadHunter.

Петербургские компании чаще готовы рассматривать подростков в качестве работников на позициях менеджеров по продажам и по работе с клиентами, стажеров (разные отделы), промоутеров, официантов, продавцов-консультантов, аналитиков, SMM- и контент-менеджеров личных помощников и даже программистов, разработчиков в формате практики, стажировки. Что удобно для подростков, каждая третья вакансия имеет гибкий график.

При этом, средние предлагаемые заработные платы относительно высоки: в 39% вакансий с пометкой «14+» с петербургской «пропиской» был указан доход от 25 000 рублей. По России в целом уровень финансового вознаграждения в подобных предложениях о работе варьировался от 10 000 до 20 000 рублей.

Сами петербургские подростки заинтересованы в работе. За последние три месяца, перед летом, почти четыре тысячи новых резюме принадлежат школьникам от 14 до 17 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU