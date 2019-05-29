2019-05-29T13:03:37+03:00
Происшествия

Полиция поймала шайку карманников, воровавших у зазевавшихся туристов в Петербурге

У прохожих вытаскивали смартфоны и кошельки
Лилия КОЗЛОВА
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Пять человек обворовывали туристов в центре ПетербургаПять человек обворовывали туристов в центре ПетербургаФото: Евгения ГУСЕВА
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Полицейские Петербурга 29 мая 2019 года поймали карманников, которые «обчищали» безобидных иностранных туристов, приехавших насладиться Северной столицей. Пока приезжие любовались парадными видами центральных улиц города или искали какое-то место на карте, воришки незаметно просовывали руку в сумки или карманы. Забирали в основном только кошельки и мобильные телефоны.

- Сотрудники уголовного розыска Петербурга арестовали банду уличных воров. В нее входили пять человек в возрасте от 24 до 42 лет. Четверо из них приезжие из ближнего зарубежья, - сообщила пресс-служба МВД Северной столицы.

В основном шайка орудовала на Невском проспекте, а также на «барных» улицах. В частности, 3 февраля этого года ночью они обокрали человека на улице Рубинштейна, забрав «Айфон» и около 10 тысяч рублей. Спустя пару часов на Конюшенной площади вытащили из чужого кармана еще такой же телефон. В апреле на Лиговском они обокрали двух туристов на общую сумму около 40 тысяч рублей. Еще двое иностранных граждан пострадали 25 апреля на Невском проспекте, лишившись телефонов.

Сколько еще краж на счету членов этой ОПГ выяснят правоохранители. В квартире у задержанных изъяли 82 тысяч рублей и 38 смартфонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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