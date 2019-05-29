Михаил Боярский рассказал о будущем шлягере к новым «Гардемаринам»

СЕГОДНЯ 13:27 2019-05-29T13:27:37+03:00

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Известный актер Михаил Боярский рассказал о ходе съемок четвертой части культовых «Гардемаринов». На 29 мая любимец петербуржцев уже вернулся из Симферополя, где снимались некоторые сцены и готовится к работе в павильонах. Кстати, артист вернется в фильме в роли шевалье де Брильи, которого ранее уже «похоронили». Но как он воскреснет, пока что секрет.

- Пока то, что отсняли, несущественно – сцены у моря, в карете, - рассказал о работе в Симферополе газете «Петербургский дневник» заслуженный артист. – В первых числах июля поедем в Москву в павильоны. Съемки еще идут, со мной пока и одной четвертой не сняли.

Разумеется, о судьбе своего персонажа Боярский ничего рассказывать не стал. Лишь намекнул, что все основные интриги и инсинуации будут происходить в столице.

Все-таки артист поделился одним секретом. Новые «Гардемарины» могут подарить поклонникам картины новый шлягер, как «Не вешать нос, гардемарины».

- Я надеюсь, будет еще один романс, он намечен. Композитор Виктор Лебедев уже написал музыку, но слов еще нет, - пояснил Боярский.

Кстати, режиссер легендарного сериала Светлана Дружинина рассказала своим подписчикам в Instagram, что новая часть картины выйдет на большой экран в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU