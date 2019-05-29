2019-05-29T13:27:37+03:00
Звезды

Михаил Боярский рассказал о будущем шлягере к новым «Гардемаринам»

Музыка для романса уже написана
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Михаил Боярский рассказал о ходе съемок новых "Гардемарин"Михаил Боярский рассказал о ходе съемок новых "Гардемарин"Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Известный актер Михаил Боярский рассказал о ходе съемок четвертой части культовых «Гардемаринов». На 29 мая любимец петербуржцев уже вернулся из Симферополя, где снимались некоторые сцены и готовится к работе в павильонах. Кстати, артист вернется в фильме в роли шевалье де Брильи, которого ранее уже «похоронили». Но как он воскреснет, пока что секрет.

- Пока то, что отсняли, несущественно – сцены у моря, в карете, - рассказал о работе в Симферополе газете «Петербургский дневник» заслуженный артист. – В первых числах июля поедем в Москву в павильоны. Съемки еще идут, со мной пока и одной четвертой не сняли.

Разумеется, о судьбе своего персонажа Боярский ничего рассказывать не стал. Лишь намекнул, что все основные интриги и инсинуации будут происходить в столице.

Все-таки артист поделился одним секретом. Новые «Гардемарины» могут подарить поклонникам картины новый шлягер, как «Не вешать нос, гардемарины».

- Я надеюсь, будет еще один романс, он намечен. Композитор Виктор Лебедев уже написал музыку, но слов еще нет, - пояснил Боярский.

Кстати, режиссер легендарного сериала Светлана Дружинина рассказала своим подписчикам в Instagram, что новая часть картины выйдет на большой экран в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Четыре машины разбились «всмятку» на проспекте Народного ополчения, три человека в больнице
Груженный прицеп фуры перевернулся на проспекте Стачек
Дата выборов губернатора Петербурга 2019 года станет известна 31 мая
За изнасилование 9-летнего мальчика в Ленобласти рецидивист снова отправится в тюрьму
Полиция поймала шайку карманников, воровавших у зазевавшихся туристов в Петербурге
Работа на лето: Где заработать школьникам в Петербурге на карманные расходы
Когда будут известны результаты ЕГЭ 2019 по математике в Петербурге
На ЗСД 1 июня 2019 года будет изменено движение транспорта
Микроавтобус перевернулся в Кировском районе и задел еще четыре машины
Ночью на Московском шоссе сгорели четыре грузовика
Пьяный водитель после ДТП устроил дебош на востоке Петербурга
На Тучковом переулке выросла зловонная куча мусора
«Теплосеть» проведет гидравлические испытания в Кировском районе Петербурга
Погода на 29 мая в Петербурге: Дожди и грозы
Погоня в центре Петербурга: Полиция задержала мотоциклиста, который за 4 минуты 15 раз нарушил ПДД
Платформы из цветов проедут по Невскому проспекту в День России
Станцию метро Невский проспект закрыли из-за бесхозного предмета
В 2022 году в Петербурге пройдет мужской ЧМ по волейболу
Чемпионат мира 2019 по рукопашному бою впервые пройдет в Санкт-Петербурге
Толбухин маяк и дача Крючкова в Репино станут памятниками регионального значения
Набережные Дворцовую и Кутузова все-таки отремонтируют
160 часов исправительных работ получил житель Мурино, угрожавший врачам скорой
На создание комфортной среды в Петербурге выделят более 4 миллиардов рублей
Лже-целителя Ленобласти отправили в тюрьму за сексуальное насилие над юной пациенткой