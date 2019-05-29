2019-05-29T13:52:33+03:00
Происшествия

За изнасилование 9-летнего мальчика в Ленобласти рецидивист снова отправится в тюрьму

Мужчина заманил ребенка в свою квартиру в Сосновом Бору и надругался над ним
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Рецидивиста из Соснового Бора осудили за изнасилование 9-летнего мальчикаРецидивиста из Соснового Бора осудили за изнасилование 9-летнего мальчикаФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Как говорится «горбатого могила исправит». В городе Сосновый Бор Ленинградской области бывший 44-летний заключенный снова преступил закон. На этот раз по особо тяжкой статье. Мужчина обманул 9-летнего мальчика и совершил в отношении ребенка преступление сексуального характера. В среду, 29 мая 2019 года, ему был вынесен приговор.

- Суд и следствие доказали, что вечером 2 октября 2018 года рецидивист встретил на одной из улиц в Сосновом Бору мальчика 9-ти лет, который шел домой. Мужчина заговорил с ребенком, под обманным предлогом заманил к себе в квартиру, где и совершил насилие, - сообщила пресс-служба Следственного комитета Ленобласти.

Мальчику удалось сбежать и рассказать все полиции. Поэтому рецидивиста задержали быстро и осудили его на 5 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима.

Ранее мужчина сидел в тюрьме за воровство и продажу наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Четыре машины разбились «всмятку» на проспекте Народного ополчения, три человека в больнице
Груженный прицеп фуры перевернулся на проспекте Стачек
Дата выборов губернатора Петербурга 2019 года станет известна 31 мая
Михаил Боярский рассказал о будущем шлягере к новым «Гардемаринам»
Полиция поймала шайку карманников, воровавших у зазевавшихся туристов в Петербурге
Работа на лето: Где заработать школьникам в Петербурге на карманные расходы
Когда будут известны результаты ЕГЭ 2019 по математике в Петербурге
На ЗСД 1 июня 2019 года будет изменено движение транспорта
Микроавтобус перевернулся в Кировском районе и задел еще четыре машины
Ночью на Московском шоссе сгорели четыре грузовика
Пьяный водитель после ДТП устроил дебош на востоке Петербурга
На Тучковом переулке выросла зловонная куча мусора
«Теплосеть» проведет гидравлические испытания в Кировском районе Петербурга
Погода на 29 мая в Петербурге: Дожди и грозы
Погоня в центре Петербурга: Полиция задержала мотоциклиста, который за 4 минуты 15 раз нарушил ПДД
Платформы из цветов проедут по Невскому проспекту в День России
Станцию метро Невский проспект закрыли из-за бесхозного предмета
В 2022 году в Петербурге пройдет мужской ЧМ по волейболу
Чемпионат мира 2019 по рукопашному бою впервые пройдет в Санкт-Петербурге
Толбухин маяк и дача Крючкова в Репино станут памятниками регионального значения
Набережные Дворцовую и Кутузова все-таки отремонтируют
160 часов исправительных работ получил житель Мурино, угрожавший врачам скорой
На создание комфортной среды в Петербурге выделят более 4 миллиардов рублей
Лже-целителя Ленобласти отправили в тюрьму за сексуальное насилие над юной пациенткой