За изнасилование 9-летнего мальчика в Ленобласти рецидивист снова отправится в тюрьму

СЕГОДНЯ 13:52 2019-05-29T13:52:33+03:00

Мужчина заманил ребенка в свою квартиру в Сосновом Бору и надругался над ним

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Как говорится «горбатого могила исправит». В городе Сосновый Бор Ленинградской области бывший 44-летний заключенный снова преступил закон. На этот раз по особо тяжкой статье. Мужчина обманул 9-летнего мальчика и совершил в отношении ребенка преступление сексуального характера. В среду, 29 мая 2019 года, ему был вынесен приговор.

- Суд и следствие доказали, что вечером 2 октября 2018 года рецидивист встретил на одной из улиц в Сосновом Бору мальчика 9-ти лет, который шел домой. Мужчина заговорил с ребенком, под обманным предлогом заманил к себе в квартиру, где и совершил насилие, - сообщила пресс-служба Следственного комитета Ленобласти.

Мальчику удалось сбежать и рассказать все полиции. Поэтому рецидивиста задержали быстро и осудили его на 5 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима.

Ранее мужчина сидел в тюрьме за воровство и продажу наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU