2019-05-29T14:11:22+03:00
Политика

Дата выборов губернатора Петербурга 2019 года станет известна 31 мая

Решение примут депутаты Законодательного Собрания
Лилия КОЗЛОВА
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Дата выборов губернатора Петербурга 2019 станет известна 31 маяДата выборов губернатора Петербурга 2019 станет известна 31 маяФото: Артем КИЛЬКИН
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Северную столицу ожидает избрание главы города. Выборы губернатора Петербурга 2019 года состоятся уже этой осенью. Однако дата еще не назначена. Этим займутся депутаты Законодательного Собрания на ближайшем заседании петербургского парламента. Дату выборов озвучат уже 31 мая.

- Согласно положениям федерального закона, ЗакС должен назначить дату выборов не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования, - сообщает пресс-служба петербургского парламента.

Впрочем, предварительно число, когда могут пройти выборы, уже известно. Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров предложил провести их во второе воскресение осени – 8 сентября. Тогда же заканчивается срок Александра Беглова на посту врио.

О своих намерениях побороться за доверие петербуржцев и губернаторское кресло уже сообщили депутаты оппозиции Михаил Амосов и Борис Вишневский, градозащитник, основатель движения «Красивый Петербург» Красимир Врански, режиссер и депутат Госдумы от КПРФВладимир Бортко и первый Уполномоченный по правам человека в Петербурге Игорь Михайлов, а также Александр Беглов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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