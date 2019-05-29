2019-05-29T14:46:26+03:00
Происшествия

Груженный прицеп фуры перевернулся на проспекте Стачек

Рефрижераторный контейнер перегородил центральную магистраль Кировского района Петербурга [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге на Стачек перевернулся контейнер от фурыВ Петербурге на Стачек перевернулся контейнер от фурыФото: СОЦСЕТИ
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С самого утра и до обеда среды, 29 мая, в Петербурге собиралась пробка в Кировском районе. Около семи часов утра у дома 106 на проспекте Стачек, напротив автоцентра «Ауди», у фуры перевернулся груженный прицеп. Никого не задело, но огромный контейнер перегородил две полосы движения, в том числе встречную.

В Санкт-Петербурге на проспекте Стачек у фуры перевернулся прицеп.

- Хорошо, что никого не придавил. Там веса, если он груженный, 35 тонн минимум, - заявил очевидец.

Автомобилисты стали возмущаться и винить в аварии водителя фуры. Также многие заявили, что хотят, чтобы грузовым машинам такого размера вовсе запретили ездить по городу, только ночью.

Полиции и скорой на месте долгое время не было. Хотя сообщений о пострадавших не поступало. Специальный подъемный кран, без которого контейнер не поставить на место, подъехал только к полудню. До тех пор прицеп мешал автомобилистам быстрее проехать по своим делам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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