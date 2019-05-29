Четыре машины разбились «всмятку» на проспекте Народного ополчения, один погиб, двое в больнице

СЕГОДНЯ 15:12 2019-05-29T16:12:07+03:00

Сотрудники МЧС вытаскивали людей из машин после массового ДТП в Кировском районе Петербурга [видео]

Изменить размер текста: A A

Крупная авария произошла днем в среду, 29 мая 2019 года, в Кировском районе Петербурга. На проспекте Народного Ополчения в районе дома 147, корпус 2, столкнулись сразу четыре автомобиля. После сильного удара машины разнесло в разные стороны, одно авто снесло столб освещения. Сразу несколько скорой и спасатели МЧС приехали на место и достают людей из автомобиля. Машины «всмятку».

Массовая авария в Кировском районе Петербурга .

- Я был там только что. Они передо мной ехали. Серая машина вытолкнула черную «КИА». Гонялись с по всему Народному Ополчению, - рассказал в сети очевидец аварии.

- Обратитесь в ГАИ. Ищут свидетели. Водитель серой «Хонды» утверждает, что его вытолкнули. А водитель «Рио» черной, без сознания, - вступил в беседу другой свидетель.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1920" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/711712" frameborder="0"></iframe> массовое ДТП произошло на проспекте Народного Ополчения, в которой столкнулись 4 машины.

По данным ГИБДД Петербурга, сначала «Хонда» врезалась в «КИА», потом еще в «Фольксваген», который по инерции улетел в столб. После этого «Хонда» еще столкнулась с автомобилем «Тойота».

В итоге на скорой увезли троих человек: водителя и пассажира «Хонды» и водителя «КИА», который позже скончался. Остальные отделались испугом и ссадинами. Сотрудники полиции устанавливают виновного в аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU