Четыре машины разбились «всмятку» на проспекте Народного ополчения, один погиб, двое в больнице
Крупная авария произошла днем в среду, 29 мая 2019 года, в Кировском районе Петербурга. На проспекте Народного Ополчения в районе дома 147, корпус 2, столкнулись сразу четыре автомобиля. После сильного удара машины разнесло в разные стороны, одно авто снесло столб освещения. Сразу несколько скорой и спасатели МЧС приехали на место и достают людей из автомобиля. Машины «всмятку».
Массовая авария в Кировском районе Петербурга .
- Я был там только что. Они передо мной ехали. Серая машина вытолкнула черную «КИА». Гонялись с по всему Народному Ополчению, - рассказал в сети очевидец аварии.
- Обратитесь в ГАИ. Ищут свидетели. Водитель серой «Хонды» утверждает, что его вытолкнули. А водитель «Рио» черной, без сознания, - вступил в беседу другой свидетель.
массовое ДТП произошло на проспекте Народного Ополчения, в которой столкнулись 4 машины.
По данным ГИБДД Петербурга, сначала «Хонда» врезалась в «КИА», потом еще в «Фольксваген», который по инерции улетел в столб. После этого «Хонда» еще столкнулась с автомобилем «Тойота».
В итоге на скорой увезли троих человек: водителя и пассажира «Хонды» и водителя «КИА», который позже скончался. Остальные отделались испугом и ссадинами. Сотрудники полиции устанавливают виновного в аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU