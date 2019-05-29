Во время гидравлических испытаний в Петербурге прорвало трубу с кипятком

СЕГОДНЯ 15:32 2019-05-29T15:32:20+03:00

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В среду, 29 мая, в Кировском районе Петербурга проводятся гидравлические испытания теплосетей. Ржавые и изношенные участки труб не заставили себя долго ждать. При подаче напора воды, трубу на улице Зины Портновой возле 52 дома прорвало. Кипяток бьет фонтаном до уровня 2-3 этажей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/711703" frameborder="0"></iframe> Красиво бьет кипяток из-под земли на ул.Зины Поповой в Петербурге.

- Сейчас близлежащие дома без горячей воды, - жалуются местные жители.

Горожане шутят, что проводятся испытания не теплосетей, а их нервов. «На сколько еще хватит петербуржцев с этими фонтанами», задаются они вопросом.

- Очередной прорыв, только вчера залатали трубы у соседних домов, теперь тут. Где прорвет завтра? Шел третий день испытаний... а ещё неделя по плану/ Выдержат ли нервы жителей района эти испытания? – спрашивают горожане.

Напомним, что гидравлические испытания проходят сейчас по всему Петербургу для того, чтобы обнаружить слабые места и внести их в план капитального ремонта, чтобы успеть привести трубы в порядок до нового отопительного сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU