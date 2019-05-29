Во время гидравлических испытаний в Петербурге прорвало трубу с кипятком
В среду, 29 мая, в Кировском районе Петербурга проводятся гидравлические испытания теплосетей. Ржавые и изношенные участки труб не заставили себя долго ждать. При подаче напора воды, трубу на улице Зины Портновой возле 52 дома прорвало. Кипяток бьет фонтаном до уровня 2-3 этажей.
Красиво бьет кипяток из-под земли на ул.Зины Поповой в Петербурге.
- Сейчас близлежащие дома без горячей воды, - жалуются местные жители.
Горожане шутят, что проводятся испытания не теплосетей, а их нервов. «На сколько еще хватит петербуржцев с этими фонтанами», задаются они вопросом.
- Очередной прорыв, только вчера залатали трубы у соседних домов, теперь тут. Где прорвет завтра? Шел третий день испытаний... а ещё неделя по плану/ Выдержат ли нервы жителей района эти испытания? – спрашивают горожане.
Напомним, что гидравлические испытания проходят сейчас по всему Петербургу для того, чтобы обнаружить слабые места и внести их в план капитального ремонта, чтобы успеть привести трубы в порядок до нового отопительного сезона.
ИСТОЧНИК KP.RU