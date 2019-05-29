Полиция поймала двоих мужчин, избивших до полусмерти полицейского в ночном клубе Волхова
Сотрудники полиции Ленинградской области задержали двух участников жесткой драки в ночном клубе города Волхов. Тогда в ночь на 26 мая 2019 года в ней серьезно пострадал 43-летний сотрудник МВД, который находился не при исполнении, а просто отдыхал в заведении. Полицейский просто хотел разнять драку, но стал ее жертвой.
- Сотрудник полиции, который отдыхал в ночном клубе, увидел драку и попытался разнять пьяных мужчин. Но один из дебоширов ударил его несколько раз ножом. Даже после ранения, правоохранитель продолжал останавливать мужчин и пытался оказать им сопротивление, так как понимал, что эти двое создают угрозу для всех людей в заведении, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга и Ленобласти.
Жестоко избив полицейского, двое сбежали из клуба. Изувеченного мужчину в тяжелом состоянии отвезли в больницу.
Вечером того же для патрульные ДПС задержали на трассе в Волховском районе одного из нападавших, 43-летнейго местного жителя. Около полуночи 28 мая задержали второго. Он тоже, по всей видимости, решил уехать в Петербург из Волхова. Его поймали на АЗС на Мурманском шоссе.
Возбуждено уголовное дело за покушение на убийство и продолжается расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU