Ремонт фонтана «Мальчик и гуси» начался в Петербурге

СЕГОДНЯ 17:45 2019-05-29T19:00:44+03:00

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На проспекте Королева кипят работы – началось восстановление фонтана «Мальчик и гуси». Об этом 29 мая сообщили на сайте Администрации Петербурга. Это как раз один трех фонтанов, которые выбрали горожане во время весеннего опроса «Фонтан для горожан».

- Специалисты установили ограждения и приступили к разбору старых конструкций. Фонтан длительное время не эксплуатировался и был передан ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в аварийном состоянии с отсутствующими инженерными сетями, - отметили в пресс-службе Смольного.

К фонтану проложат новый водопровод, канализацию и электрику для подсветки, поставят новые насосы, обновят чашу. А также отремонтируют саму архитектурную композицию.

Напомним, что еще два фонтана, за которые проголосовали петербуржцы – на Замшиной улице, в Любашинском саду и в саду имени 30-летия Октября. Работы с первым фонтаном уже начались. А к восстановлению второго «Водоканал» приступит в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU