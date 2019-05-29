Дорожную разметку за 775 млн рублей обновят в Петербурге

СЕГОДНЯ 18:10 2019-05-29T19:00:13+03:00

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За летний сезон в Петербурге обновят дорожную разметку на 1492 объектах. На работы из бюджета города выделили 775 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе вице-губернатора Эдуарда Батанова.

Основная часть работ приходится по планам на май и июнь. На сегодня специалисты нанесли уже 208 тысяч километров разметки в Центральном, Московском, Пушкинском, Василеостровском и Петроградском районах. В этом году разметку будут делать из термопластичных и износостойких материалов - так она прослужит дольше и будет надежнее.

Кстати, в этом году впервые в Петербурге появится разметка в виде «вафельницы». Ее сделают на перекрестках Светлановского проспекта и улицы Орбели, Полюстровского и Пискаревского проспектов, Коломяжского и Богатырского проспектов.

- Говоря о важности работ по дорожной разметке, вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов подчеркнул, что качественная разметка равнозначна безопасности петербургских дорог и всех участников дорожного движения, а кроме того, это более эстетичный вид улиц города, - отметили в аппарате вице-губернатора Эдуарда Батанова.

ИСТОЧНИК KP.RU