2019-05-29T19:10:33+03:00
Общество

Таблички с несуществующими названиями появились на Васильевском острове в Петербурге

Их установили активисты
Евгения МОСКВИНА
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Указатели с несуществующими названиями установили активисты на Васильевском острове. Фото: vk.com/sdelai_raion_luchsheУказатели с несуществующими названиями установили активисты на Васильевском острове. Фото: vk.com/sdelai_raion_luchshe
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Жители Васильевского острова в Петербурге решили привлечь внимание петербургских властей к проблемам района необычным способом. На намывных территориях они установили таблички с выдуманными названиями. Об этом рассказали очевидцы в группе во «Вконтакте» «Сделай район лучше».

Судя по всему, активисты решили рассказать о проблемах со строительством дорог на намывных территориях Васильевского острова. Местные жители обеспокоен, что за быстрорастущим районом не успевает дорожная инфраструктура. На фотографии с табличками в соцсетях тут же отреагировали петербуржцы и бросились шутить в продолжение темы.

Фото: vk.com/sdelai_raion_luchshe

Фото: vk.com/sdelai_raion_luchshe

- Нам юмор жить и строить дороги помогает, - пишет пользователь в комментариях.

Кстати, рядом с табличкой активисты также поместили небольшую коробку, а на ней написали: «Сбор денег на дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU

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