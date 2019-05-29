Во время ПМЭФ 2019 между Москвой и Петербургом пустят дополнительные «Сапсаны»

СЕГОДНЯ 19:50 2019-05-29T19:52:02+03:00

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С 6 по 8 июня пройдет Петербургский международный экономический форум. Между столицей и городом на Неве решено запустить дополнительные скоростные поезда «Сапсан». Об этом сообщает пресс-служба Российских железных дорог. Причиной этому, конечно, стал повышенный спрос на поездки между двумя столицами. Дополнительные «Сапсаны» в обе стороны будут ходить 5, 6, 7 и 10 июня.

Так, из Москвы поезд №762 отправится в 11:30, а прибудет в Северную столицу в 15:16. Он также сделает остановки на станциях Бологое и Чудово. А поезд №764 будет выезжать из Москвы в 11:40. В 15:26 он приедет в Петербург. Остановки этот «Сапсан» сделает в Твери и Угловке.

Из Северной столицы в 11:00 пойдет «Сапсан» под номером 761 с остановками в Угловке и Твери. В 14:46 поезд будет прибывать в Москву. Еще один «Сапсан» из Петербурга появится в расписании на 11:10. Этот поезд №763 с остановками в Чудове и Бологом приедет в столицу в 14:56.

ИСТОЧНИК KP.RU