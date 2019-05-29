Ураганный ветер повалил деревья в Ленобласти

СЕГОДНЯ 20:29 2019-05-29T20:29:47+03:00

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Жителей Ленобласти накануне, 28 мая, предупреждали о непогоде - штормовом ветре в 15-10 метров в секунду. И прогнозы синоптиков сбылись. По области прошелся ураган, который валил деревья на трассах и в маленьких дворах. Стихия пришлась, в частности, на Киришский и Волховский районы. А снимками ее последствий делятся местные жители в соцсетях.

Кроме того, после ливня и урагана на дорогах Ленобласти образовались заторы. Деревья, упавшие прямо на трассу, не дают проехать местным жителям.

Теплицы не выдержали штормового ветра. Фото: vk.com/dtp47rus

- Стоит дорога Кириши - Смолино из-за упавшего дерева. Со стороны Волхова, перед Киришами пробка у переезда, - предупреждают очевидцы, застрявшие на дороге, в соцсети.

Как отмечают местные жители, в Киришах сам штормовой ветер длился недолго. Однако стихии хватило нескольких минут, чтобы повалить огромные деревья. А у местных дачников «улетели» теплицы.

В Киришах повалило деревья. Фото: vk.com/dtp47rus

- И это было всего каких-то 5 минут. Что было бы, если такой ветер дул час! – пишет в соцсети жительница Киришей.

ИСТОЧНИК KP.RU