В Купчине закрыли нелегальную ярмарку

СЕГОДНЯ 21:20 2019-05-29T21:20:32+03:00

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Палатки с овощами и фруктами, одеждой, бельем и обувью 29 мая прикрыли после проверки во Фрунзенском районе Петербурга. На Балканской площади в Купчине сотрудники Комитета по контролю за имуществом во время рейда обнаружили незаконно размещенную ярмарку.

После проверки на Балканской площади было составлено 10 протоколов об административных правонарушениях. Незаконная продажа обернулась для торговцев не только сносом 18 палаток, но и изъятием самого товара. Всего – около полутора тысяч единиц того, что было выложено на прилавки.

Подобные рейды Комитет проводит постоянно. И все чаще в поиске нарушителей ему помогают горожане.

- В последнее время участились обращения о том, что несанкционированные торговые точки различной направленности встречают горожан и гостей Петербурга в различных районах города, но, как правило, в местах большого скопления людей, - отметили в Комитете.

ИСТОЧНИК KP.RU