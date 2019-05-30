2019-05-30T08:59:23+03:00
Общество

Погода на 30 мая в Петербурге: Солнечный день

Четверг ожидается теплым и без осадков
Лилия КОЗЛОВА
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Погода в Петербурге 30 мая будет солнечнаяПогода в Петербурге 30 мая будет солнечнаяФото: Олег ЗОЛОТО
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Проснувшись утром в четверг, 30 мая, горожане увидели, что серая пелена наконец-то ушла с небосклона над Петербургом. Яркое почти летнее солнце заглядывало в каждое окно, выманивая петербуржцев на улицу. В целом, день обещает быть хорошим: температура поднимется до 17 градусов тепла, а дожди остались в прошлом.

- После дождливой среды ночью температура в Петербурге опустилась до 7-9 градусов. Днем потеплеет, однако не очень сильно, до 15-17 градусов выше ноля. Однако мерзнуть при такой температуре не придется, так как весь день 30 мая в Петербурге будет светить яркое солнце в лучах которого можно греться и немного загорать, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Такая же не жаркая погода ожидается и завтра, 31 мая, с одной лишь разницей, что в пятницу во второй половине дня может пройти небольшой дождь. Температура воздуха будет как и сегодня - 15-17 градусов тепла. А первый летний день начнется с мелкого дождя и небольшого ветра и температуры воздуха до 19 градусов выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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