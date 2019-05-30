В Петербурге появится мемориальная доска журналисту Геннадию Селезневу

СЕГОДНЯ 09:28 2019-05-30T09:28:13+03:00

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На стене ректорского флигеля СПбГУ в Петербурге появится памятная доска Геннадию Селезневу, который учился здесь на факультете журналистики в 1968-1974 годах. Это первая мемориальная табличка учившемуся в вузе журналисту за всю 295-летнюю историю Большого университета.

- Первоначально для мемориальной доски выбрали фасад здания Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций на 1-й линии В.О. Но этот вариант был отвергнут, так как здание было передано журфаку только в 1975 году, то есть на следующий год после того, как Селезнев окончил вуз, - пишет газета «Петербургский дневник».

После были еще предложения, но в итоге было решено остановиться на варианте фасада ректорского флигеля. Инициаторы идеи надеются, что открыть табличку удастся в декабре 2019 года и приурочить ее к 100-летию газеты «Смена», где работал Селезнев. Также он руководил изданиями «Комсомольская правда», «Правда», «Учительская газета», а с 1996 по 2003 года избирался депутатом Госдумы и возглавлял нижнюю палату российского парламента.

- Пример Геннадия Николаевича Селезнева показывает, что человек, получивший профессию журналиста, может не только работать в этой сфере, но и реализовать себя на государственном поприще, - заявила заведующая кафедрой истории журналистики Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ Людмила Громова.

ИСТОЧНИК KP.RU