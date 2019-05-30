2019-05-30T09:53:59+03:00
Общество

Журналисты из 43 стран мира посетили Петербург в рамках форума «Русское зарубежье»

Русскоязычные корреспонденты познакомились с городом и редакциями Северной столицы
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Петербурге прошел форум молодежной организации российских соотечественников и зарубежных русскоязычных СМИ «Русское зарубежье»В Петербурге прошел форум молодежной организации российских соотечественников и зарубежных русскоязычных СМИ «Русское зарубежье»Фото: Предоставлено "Комсомолке"
Изменить размер текста:

С 16 по 22 мая 2019 года в Петербурге уже 12-й раз проходил форум молодежной организации российских соотечественников и зарубежных русскоязычных СМИ «Русское зарубежье». В этом году форум состоял из трех образовательных секций — «Искусствоведение», «Лидерство» и «СМИ». Участниками проекта стали около 80 соотечественников из 43 стран: от США до Новой Зеландии, от Великобритании до Австралии.

Образовательная программа концентрировалась на нескольких площадках: в художественных галереях, библиотеках, а также редакциях петербургских газет, в том числе и «Комсомольской правды». Обучающие программы секции «Искусствоведение» были сосредоточены на освоении практических навыков организации и реализации творческих проектов от ведущих петербургских экспертов. Программа секции «Лидерство» включала в себя психологические тренинги, способствующие личному и профессиональному развитию, повышению мотивации и приобретению полезных стимулов к эффективной работе.

- Я всем искренне благодарен за лекции, за проведенное время и за вложение частички души каждого в него. Встречи прошли, но в голове крутятся мысли с лекций, пожелания быть проактивными. Не теряем этого состояния. Генерируем и улучшаемся! — отозвался участник секции Кирилл Молчанов из Финляндии.

Лекторы секции «СМИ» познакомили соотечественников с новыми практическими разработками петербургской школы журналистики, и тем самым значительно расширили кругозор слушателей. В рамках программы секции состоялись встречи со специалистами государственных и коммерческих СМИ города. В офисе редакции «Комсомолки» форумчане познакомились с опытом построения конвергентных процессов, которые позволяют сочетать работу журналиста с разными медийными носителями, адаптируя контент под разную аудиторию.

Три события, состоявшиеся в рамках форума, достойны отдельного упоминания. Посещение Пискаревского мемориального кладбища и реконструкция, посвященная 75- летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, помогли выразить соотечественникам почтение к родине и погрузиться в историю Отечества благодаря интерактивной масштабной демонстрации сюжета боя за Ленинград.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Синоптики: Среднемесячная температура в мае в Петербурге превысила климатическую норму
Резное панно из «Игры престолов» продают за 100 тысяч рублей в Петербурге
В маленькой квартирке на севере Петербурга накрыли казино с десятками «одноруких бандитов»
Мать-наркоманку из Петербурга отправили в тюрьму за неуплату алиментов для своей дочери
Впервые на ПМЭФ в Петербурге будет функционировать пространство «Здоровое общество»
За сутки в Петербурге угнали пять машин на 10,5 миллионов рублей
В Петербурге появится мемориальная доска журналисту Геннадию Селезневу
Гонщик на BMW на скорости вылетел в кювет и перевернулся возле Лахта-центра
Погода на 30 мая в Петербурге: Солнечный день
В Купчине закрыли нелегальную ярмарку
Ураганный ветер повалил деревья в Ленобласти
Во время ПМЭФ 2019 между Москвой и Петербургом пустят дополнительные «Сапсаны»
Таблички с несуществующими названиями появились на Васильевском острове в Петербурге
Дорожную разметку за 775 млн рублей обновят в Петербурге
Ремонт фонтана «Мальчик и гуси» начался в Петербурге
Эрмитаж показал, как отправляет «Танец» Матисса в Москву
Полиция поймала двоих мужчин, избивших до полусмерти полицейского в ночном клубе Волхова
Во время гидравлических испытаний в Петербурге прорвало трубу с кипятком
Четыре машины разбились «всмятку» на проспекте Народного ополчения, один погиб, двое в больнице
Груженный прицеп фуры перевернулся на проспекте Стачек
Дата выборов губернатора Петербурга 2019 года станет известна 31 мая
За изнасилование 9-летнего мальчика в Ленобласти рецидивист снова отправится в тюрьму
Михаил Боярский рассказал о будущем шлягере к новым «Гардемаринам»