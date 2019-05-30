Журналисты из 43 стран мира посетили Петербург в рамках форума «Русское зарубежье»

СЕГОДНЯ 09:53 2019-05-30T09:53:59+03:00

Изменить размер текста: A A

С 16 по 22 мая 2019 года в Петербурге уже 12-й раз проходил форум молодежной организации российских соотечественников и зарубежных русскоязычных СМИ «Русское зарубежье». В этом году форум состоял из трех образовательных секций — «Искусствоведение», «Лидерство» и «СМИ». Участниками проекта стали около 80 соотечественников из 43 стран: от США до Новой Зеландии, от Великобритании до Австралии.

Образовательная программа концентрировалась на нескольких площадках: в художественных галереях, библиотеках, а также редакциях петербургских газет, в том числе и «Комсомольской правды». Обучающие программы секции «Искусствоведение» были сосредоточены на освоении практических навыков организации и реализации творческих проектов от ведущих петербургских экспертов. Программа секции «Лидерство» включала в себя психологические тренинги, способствующие личному и профессиональному развитию, повышению мотивации и приобретению полезных стимулов к эффективной работе.

- Я всем искренне благодарен за лекции, за проведенное время и за вложение частички души каждого в него. Встречи прошли, но в голове крутятся мысли с лекций, пожелания быть проактивными. Не теряем этого состояния. Генерируем и улучшаемся! — отозвался участник секции Кирилл Молчанов из Финляндии.

Лекторы секции «СМИ» познакомили соотечественников с новыми практическими разработками петербургской школы журналистики, и тем самым значительно расширили кругозор слушателей. В рамках программы секции состоялись встречи со специалистами государственных и коммерческих СМИ города. В офисе редакции «Комсомолки» форумчане познакомились с опытом построения конвергентных процессов, которые позволяют сочетать работу журналиста с разными медийными носителями, адаптируя контент под разную аудиторию.

Три события, состоявшиеся в рамках форума, достойны отдельного упоминания. Посещение Пискаревского мемориального кладбища и реконструкция, посвященная 75- летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, помогли выразить соотечественникам почтение к родине и погрузиться в историю Отечества благодаря интерактивной масштабной демонстрации сюжета боя за Ленинград.

ИСТОЧНИК KP.RU