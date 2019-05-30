За сутки в Петербурге угнали пять машин на 10,5 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 10:33 2019-05-30T10:33:03+03:00

В Петербурге за сутки угнали пять дорогостоящих авто на сумму более 10,5 миллионов рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

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В среду, 29 мая 2019 года, в Петербурге произошла серия краж дорогостоящих иномарок. Буквально за сутки в городе были угнаны сразу пять автомобилей, общая сумма которых насчитывает более 10,5 миллионов рублей. Все кражи были совершены в разных районах города.

- Одна из машин «Хендай Дженезис Джи 80» за два миллиона рублей была угнана от дома 13 по улице Шаврова в Приморском районе. Еще одна кража произошла возле дома 54 по Красносельскому шоссе в одноименном районе. Там 28-летний мужчина заявил об угоне автомобиля «Хендай Туксон» за 1 миллион 850 тысяч рублей, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Автомобиль «Вольво» за 3 миллиона рублей, принадлежащий 46-летнему петербуржцу, угнали от дома 13 по Грузовому проезду Фрунзенского района. Еще одно авто «Тойота Камри» за 1,1 миллион рублей угнали буквально за пять минут на Варшавской улице. Местный житель не обнаружил свою машину «Тойота Ленд Крузер Прадо» у дома 14 по улице Вадима Шефнера. Авто оценивается в 2,5 миллиона рублей.

На данный момент полиция Петербурга уже возбудила уголовные дела по всем кражам и приступила к поиску автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU